Dramma di Veronella, mercoledì i funerali dei due fratelli morti nell'incidente

Prenderanno il via alle ore 14 di martedì 24 gennaio all'obitorio di San Bonifacio, con la preparazione delle salme e con una veglia di preghiera fino alle 18, le cerimonie funebri con rito Sikh per dare l’ultimo saluto ad Amritpal Singh, 18 anni, e alla sorella Balpareet Kaur, 16, i due ragazzi di origine indiana, fin da piccoli residenti a Monteforte d'Alpone, tragicamente deceduti a Veronella nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica, quando la Peugeot 206 condotta da Vishal Klair, connazionale di 19 anni a sua volta morto nell'episodio, è uscita di strada finendo nel canale sottostante, una decina di metri sotto il livello della strada. Un'uscita di strada drammatica, che ha visto come unico sopravvissuto un altro 19enne indiano, il quale è riuscito a dare l'allarme.

I due feretri, alle ore 8 di mercoledì 25 gennaio, partiranno alla volta del tempio crematorio di Mantova, dove si svolgerà il funerale nella sala del Commiato, dalle 9 alle 9.45. I due corpi saranno cremati alle 10 e successivamente le urne contenenti le loro ceneri verranno portate in India.