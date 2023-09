Due fratellini investiti sulle strisce da un'auto a Verona e portati in ospedale

Sono ricoverati in osservazione pediatrica I due fratelli di 9 e 15 anni, investiti lunedì sera da una Honda Jazz in via Tevere, a Verona. Nell'urto il parabrezza del veicolo è stato sfondato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Motorizzato della polizia locale, i quali hanno accertato che l'incidente è avvenuto sulle strisce pedonali e pertanto hanno provveduto a sanzionare il conducente: la patente gli è stata dunque ritirata per un periodo di sospensione che potrà arrivare fino ai due anni, in base alle lesioni riportate e a pregresse violazioni al codice della strada già accertate.

Per quanto riguarda la giornata di martedì invece, alle ore 15 erano già 7 gli incidenti rilevati dal personale del Comando di via del Pontiere a partire dalla mezzanotte, tra i quali: un investimento di monopattino in stradone santa Lucia; un tamponamento tra veicoli in via Dal Cero che ha visto la fuga di uno di questi, il quale dovrebbe presto venire individuato grazie alle telecamere presenti sul territorio; scontro tra auto e moto in via Negrelli e in via Mantovana; scontro tra auto e bici in via dell'Autiere; incidente tra due auto all'incrocio via Albere con via Palladio; ed infine l'investimento di un ciclista avvenuto in via Podgora.