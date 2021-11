Investita a Caprino, muore a 20 anni: donati gli organi e venerdì il funerale

Venerdì prossimo, 26 novembre, alle 15, sarà celebrato il funerale di Francesca Mannu, la ragazza morta all'ospedale di Borgo Trento a Verona dopo essere stata investita a Caprino Veronese, comune in cui viveva. La cerimonia sarà officiata proprio nella chiesa di Caprino e sarà trasmessa anche in streaming sul canale Youtube della locale unità pastorale. Un modo per permettere a tutti i conoscenti di seguire la funzione, anche a distanza. La 20enne, infatti, era di origine sarda e d'estate tornava sempre al paese della sua famiglia. Un paese che ora la piange e che venerdì la saluterà per l'ultima volta.

Un ultimo saluto difficile da affrontare soprattutto per il fidanzato della ragazza, Evan, e per i genitori Pietro e Adriana. Il papà e la mamma di Francesca Mannu ci hanno tenuto comunque a ringraziare i medici e gli infermieri dell'ospedale di Borgo Trento, struttura in cui la 20enne è stata assistita per tre giorni, dopo l'incidente. È stato fatto di tutto per salvarla e quando la sua luce si è spenta ai genitori non è rimasto altro da fare che esaudire un ultima volontà di Francesca, quella di donare i suoi organi.

E i ringraziamenti di Pietro e Adriana sono giunti anche ai carabinieri di Caprino che hanno indagato e ricostruito l'incidente avvenuto lunedì 15 novembre sulla Strada Provinciale 29. Francesca Mannu stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Bmw. L'urto l'ha poi spinta sulla corsia di marcia opposta, dove è stata colpita da una seconda auto. Un investimento che è stato ripreso da una telecamera della zona, le cui immagini rendono ora più solida l'accusa di omicidio stradale avanzata dalla Procura di Verona nei confronti del conducente della Bmw.