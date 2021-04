Al volante della sua Ferrari, la parcheggia male e finisce nel Lago di Garda

Curioso incidente capitato lunedì scorso, 19 aprile, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Sulla spiaggia di Brema, a Sirmione, un uomo al volante della sua Ferrari è finito nel lago insieme al sua costosissima vettura.

Come riportato da Brescia Today, l'uomo ha parcheggiato la sua Ferrari 812 Gts davanti allo scivolo usato per mettere le barche in acqua, in Via Achille Grandi. Il guidatore ha lasciato l'auto in folle e le ruote hanno cominciato a muoversi verso il lago mentre lui era ancora nell'abitacolo. Accortosi del pericolo, l'uomo ha cercato di fermare la vettura, senza però riuscirci. E così è finito nel Lago di Garda.

Il salvataggio è stato compiuto dalla polizia locale che con un carro attrezzi ha riportato la Ferrari sulla terra ferma. Fortunatamente, il lago era poco profondo nel punto in cui era finita l'auto e non ci sono state gravi conseguenze per il conducente.