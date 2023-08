Ferragosto a Verona, incidenti e patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Quella di Ferragosto è stata una giornata di grande lavoro per il personale della polizia locale scaligera, impegnato nella tutela della sicurezza urbana con migliaia di turisti che si sono recati a Verona, anche per la gara inaugurale dei Campionati Europei di volley femminile che si è svolta nella splendida cornice dell'Arena. La gestione della viabilità non si sarebbe rivelata critica, ma nonostante questo sono stati registrati diversi incidenti e hanno avuto luogo numerosi controlli, che complessivamente hanno portato a quattro denunce per guida in stato di ebbrezza.

Quando era scattata da poco la mezzanotte, tre veicoli si sono scontrati a Breccia Cappuccini: una Fiat Panda, una Volkswagen Golf e una Volkswagen Polo. Il tutto è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza della città: i conducenti sono risultati negativi ai controlli etilometrici e sono in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica del sinistro, che ha provocato ingenti danni ai veicoli.

Poco dopo le due invece una Ford Fiesta sarebbe autonomamente uscita di strada, andando a schiantarsi, in via Campo Marzo, contro il cancello carraio della questura. Il guidatore in questo caso è stato trovato positivo all'etilometro e verrà dunque denunciato in Procura, oltre all'aver subito il ritiro della patente.

A mezzogiorno in via Missori, all'incrocio con via Corfù, si è invece verificato uno scontro tra una Fiat Panda e una Skoda Fabia, sul quale sono in corso gli accertamenti da parte del reparto Motorizzato, così come per quanto accaduto poco dopo in corso Milano, all'incrocio con via Galvani, dove sono entrati in collisione due motocicli, un Fantic e un Piaggio Liberty, i cui conducenti sono risultati negativi ai test etilometrici, riportando però ferite giudicate da "codice giallo".

Sono 982 gli incidenti rilevati dalla polizia locale di Verona da inizio anno, con un trend in aumento rispetto al 2022, mentre sono già 141 gli automobilisti segnalati per guida in stato d'ebbrezza alcolica alla guida, fenomeno che sta tornando in modo importante, soprattutto nei fine settimana tra i giovani, e contro cui sono in atto varie azioni da parte dell'Amministrazione comunale.