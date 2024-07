Ferito elitrasportato in ospedale dopo lo scontro tra auto e moto in Valdadige

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica a Dolcè, con una persona portata in ospedale per le ferite riportate.

Erano circa le ore 16 del 30 giugno, quando i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino sono intervenuti sulla statale 12 della Valdadige, tra Volargne e Ceraino, per lo scontro tra un'auto ed una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, unico ferito nell'episodio, che è stato trasportato dall'elisoccorso del 118, intervenuto sul posto, all'ospedale di Borgo Trento.

I pompieri intervenuti hanno subito messo in sicurezza i veicoli coinvolti e coadiuvato il personale sanitario del Suem.

strada è rimasta chiusa per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi del caso.