Incidente in Corso Cavour a Verona: una persona portata in codice rosso all'ospedale

Un incidente stradale è stato segnalato nel pomeriggio di lunedì 5 dicembre a Verona, quando erano circa le ore 15. Secondo quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, due automobili, per cause in via d'accertamento, si sarebbero scontrate mentre stavano percorrendo Corso Cavour.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem con un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. Qui hanno prestato le prime cure ad una persona che è stata poi accompagnata d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Borgo Trento.

Presenti sul luogo dello scontro anche gli agenti della polizia locale di Verona per svolgere i rilievi ed appurare la dinamica dell'episodio.