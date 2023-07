Ferito portato in ospedale in codice rosso dopo una caduta in moto

Non sembra conoscere fine la striscia di incidenti stradali in provincia di Verona in questo fine settimana di luglio, il cui bilancio conta già due vittime.

Stando a quanto appreso, intorno alle ore 22 di sabato infatti un'altra persona è stata condotta in ospedale, a causa di una caduta autonoma in moto avvenuta a Valeggio sul Mincio, in strada Viscontea, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

In soccorso della persona coinvolta è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, il quale, dopo avergli fornito le prime cure, lo ha condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.