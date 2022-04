Va a sbattere contro il guard rail in tangenziale sud: ferito un 43enne

Intorno alle ore 17.30 di sabato 9 aprile, una squadra di vigili del fuoco di Verona è intervenuta sulla tangenziale sud per soccorrere un automobilista. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, dopo aver perso il controllo della vettura un 43enne veronese ha urtato con violenza la cuspide che divide la carreggiata, in direzione est, con lo svincolo d'uscita per il mercato ortofrutticolo. L'uomo è inoltre rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

I pompieri spiegano di aver dovuto utilizzare cesoie idrauliche e divaricatore per asportare il tetto della macchina ed aprire varchi, al fine di estrarre l'uomo ed affidarlo alle cure del Suem 118. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Verona per svolgere i rilievi e gli ausiliari della viabilità