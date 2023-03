Due persone portate in ospedale dopo essere uscite di strada in auto

Due persone sono rimaste ferite alle prime luci di giovedì, per un incidente stradale avvenuto nel Comune di Villafranca di Verona.



Stando a quanto appreso, erano circa le ore 6 quando un'auto che stava percorrendo la strada che congiunge Dossobuono e Alpo, sarebbe autonomamente uscita di strada, per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto.In soccorso dei feriti sono arrivati gli uomini del 118 con automedica e ambulanza che, dopo aver fornito loro le prime cure, li hanno poi condotti all'ospedale Magalini di Villafranca in codice giallo.