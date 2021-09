Due feriti in ospedale dopo un incidente tra un'auto ed uno scooter

Lo scontro si è verificato in via Mottone, a Zevio, nella serata di venerdì, costringendo all'intervento il personale del 118, che trasportato una persona all'ospedale di Borgo Trento e l'altra a San Bonifacio

Un venerdì complicato sulle strade veronesi quello di venerdì che, dopo l'incidente avvenuto a Concamarise, ha dovuto registrarne un altro, avvenuto questa volta a Zevio.

Intorno alle 21.30, in via Mottone, uno scooter ed un'auto sono entrati in collisione, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Due le persone rimaste ferite e soccorse dal personale del 118, giunto con ambulanza ed automedica: a subire le conseguenze più gravi sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote, trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, mentre l'automobilista è stato portato a San Bonifacio in codice giallo.