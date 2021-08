Due persone ferite e portate in ospedale dopo una caduta in moto a Torri del Benaco

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella serata di domenica a Torri del Benaco.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, una caduta in moto ha avuto luogo sulla SR 249 Gardesana Orientale intorno alle 21.30, con una dinamica al vaglio della Polizia Stradale. Nell'episodio sarebbero rimaste ferite due persone, in aiuto delle quali è arrivato il personale del 118 con automedica, ambulanza ed elicottero: la più grave è stata condotta in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, l'altra in codice giallo a Peschiera.