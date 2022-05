Auto finisce nel fossato a Sommacampagna: grave il conducente, salvato dai pompieri anche il passeggero

Intervento dei vigili del fuoco alle ore 23 di ieri, giovedì 12 maggio, per un auto con due persone a bordo finita in un fossato. L'incidente stradale, secondo quanto riferito dai pompieri, è avvenuto a Sommacampagna, in via Caselle, dove una vettura, per cause ancora al vaglio da parte della polizia, è uscita di strada finendo in un fossato con circa venti centimetri di acqua.

Il conducente del veicolo è al momento ricoverato in ospedale in gravi condizioni e non deceduto come invece comunicato in precedenza dai vigili del fuoco. Si tratta di un uomo di 48 anni, il quale è stato sbalzato fuori dal mezzo per circa una quindicina di metri. I soccorritori del Suem 118 lo hanno quindi portato in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento.

I pompieri, giunti dal distaccamento volontario di Villafranca e da Verona con sette uomini e due mezzi, tra cui un'autogru, hanno lavorato utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche per liberare il secondo uomo, rimasto incastrato tra le lamiere. Una volta estratto, il passeggero è stato affidato alle cure dei sanitari e portato in ospedale a Borgo Trento in codice giallo.

Le operazioni si sono concluse intorno alla mezzanotte con la messa in sicurezza e il recupero della vettura. Durante le manovre di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico.