Esce di strada e va a sbattere: condotto al Polo Confortini in codice rosso

Un uomo è stato condotto in gravi condizioni in ospedale, nel pomeriggio di mercoledì, in seguito ad un incidente stradale avvenuto in Valpolicella.

Stando a quanto appreso, intorno alle 14.30, il settantenne si sarebbe trovato alla guida della propria auto mentre percorreva una strada bianca vicina a via Monga, nel Comune di San Pietro in Cariano, quando ne avrebbe perso il controllo finendo fuoristrada e andando a sbattere contro un ostacolo. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, che lo ha condotto in codice rosso al Polo Confortini dopo averlo stabilizzato, mentre una squadra dei vigili del fuoco di Verona si è occupata di mettere in sicurezza il veicolo incidentato.