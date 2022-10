Esce di strada in moto e sbatte contro il palo di un vigneto: inutili i tentativi di rianimarlo

Sono da chiarire le cause del grave incidente stradale avvenuto nel Comune di Rivoli Veronese nel pomeriggio di sabato e costato la vita ad un centauro di 45 anni, Adriano Colombo, residente a Valeggio sul Mincio.

L'uomo era alla guida della sua Bmw per un giro in moto insieme ad alcuni amici, quando è uscito di strada mentre percorreva la Sp 11. Forse accecato da sole, il 45enne non avrebbe completato una curva a destra, andando dritto: dopo essere uscito di carreggiata attraverso un punto in cui mancava il guard rail, avrebbe attraversato la ciclopedonale, concludendo la propria corsa contro il palo di un vigneto. Un impatto che non avrebbe lasciato scampo al motociclista, che avrebbe sbattuto violentemente con il corpo, morendo sul colpo.

Quando gli amici che erano con lui lo hanno trovato, sono accorsi in suo aiuto e hanno lanciato l'allarme al 118, giunto sul posto con automedica, ambulanza ed elicottero: i tentativi di rianimarlo però, da parte di amici e personale medico, si sono rivelati vani.

Sul posto per gli accertamenti del caso anche i carabinieri di Caprino, che cercheranno di chiarire la dinamica.