Va fuori strada con l'auto, esce dall'abitacolo e precipita nella scarpata: morto 83enne

Una drammatica uscita autonoma è costata la vita ad un anziano della Valpolicella nella prima serata di lunedì.

Erano circa le ore 19 e l'83enne stava guidando la sua Citroen C3 in località Mazzano, nel Comune di Negrar, quando ne avrebbe perso il controllo, finendo fuori dalla carreggiata. L'auto si sarebbe fermata poco sotto il ciglio della strada, appoggiandosi ad alcuni alberi, mentre l'anziano guidatore, forse confuso per l'incidente, è uscito dall'abitacolo precipitando giù per la scarpata e fermandosi circa 20 metri più in basso.

Un individuo di passaggio ha dato l'allarme e sul posto si sono dirette due squadre dei vigili del fuoco, i carabibieri, la Polizia locale, l'elicottero del 118 e il Soccorso Alpino: i soccorritori hanno raggiunto lo sfortunato automobilista, ma per lui non c'era già più niente da fare e il personale medico ha potuto solamente constatarne il decesso.

Il corpo è stato recuperato utilizzando tecniche speleo alpinistiche da pompieri e Soccorso alpino, che hanno imbarellato la salma e sollevata per contrappeso sulla strada.