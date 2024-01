Esce di strada in auto al confine tra Vicentino e Veronese: 58enne morto sul colpo

Tragico incidente stradale nella mattinata di domenica tra le province di Vicenza e Verona. Erano circa le ore 11 infatti, quando un'auto è uscita di strada concludendo la propria corsa in una scarpata.

Come riferiscono i colleghi di VicenzaToday, l'incidente si è verificato in via Cero, nel Comune di Altissimo, ed è costato la vita al conducente della Peugeot 207, protagonista dell'episodio. Si tratta di un 58enne del posto che è stato sbalzato fuori dall'auto e che è deceduto sul posto nonostante l'intervento dei soccorsi.

Dopo il nulla osta del magistrato, il corpo è stato recuperato e trasportato fino al piano stradale, successivamente è stato recuperato il veicolo.

I rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia locale, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse intorno alle ore 14.