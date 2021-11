Esce di strada con l'auto: ferito soccorso e portato al Mater Salutis

Dopo quella avvenuta in città, un'altra fuoriscita autonoma si sarebbe verifica in provincia nelle primissime ore di domenica, questa volta a Castagnaro.

Secondo quanto appreso, poco prima delle ore 5 un'auto sarebbe uscita fuori dalla carreggiata in via Rosta, per cause al vaglio della Polizia Stradale. In soccorso della persona che si trovava alla guida sono arrivati i vigili del fuoco di Legnago e il personale del 118 che, dopo averla liberata, gli hanno fornito le prime cure per poi condurla in codice giallo all'ospedale Mater Salutis.