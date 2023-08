Esce di strada in auto ma nessuno vede l'incidente: 73enne ritrovato ore dopo sano e salvo

Nella mattinata di domenica si era allontanato alla guida della propria auto senza poi rincasare e i familiari, preoccupati, ne hanno denunciato la scomparsa. Il 73enne è stato poi ritrovato in tarda serata, incastrato nell’abitacolo ma cosciente: una provvidenziale segnalazione infatti ne ha consentito il soccorso da parte di una pattuglia della Polizia Stradale.

Erano circa le ore 7.30 del 30 luglio, quando l'anziano di Grezzana si è messo alla guida della propria auto per recarsi a Conca dei Parpari e partecipare ad un raduno di ex alpini. Il 73enne però non è mai arrivato a destinazione: nei pressi della località Rosaro, ha perso il controllo della propria auto ed è rimasto bloccato tra la vegetazione, ma nessuno ha assistito all’incidente ed è riuscito a prestargli soccorso.

Solo in serata i familiari, non vedendolo rincasare, ne hanno denunciato la scomparsa e sono scattate le prime ricerche. Quando era ormai quasi notte, una donna, uscita di casa per ritirare il bucato, ha sentito chiedere aiuto: quindi, insieme a suo figlio, si è precipitata nella direzione delle grida e, alla vista dell’uomo intrappolato, ha subito chiamato i soccorsi.

Immediatamente si è precipitata sul posto una pattuglia del distaccamento polizia stradale di Bardolino, che, unitamente ad una squadra dei vigili del fuoco, è riuscita ad estrarre l’anziano dall’auto riportandolo in salvo.

L’uomo, che è stato subito trasportato presso il pronto soccorso, non ha riportato lesioni e, grazie all’aiuto di chi lo ha ritrovato e gli ha prestato soccorso, è stato riabbracciato dai propri familiari.