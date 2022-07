Due donne investite sulla Gardesana e portate in ospedale: una è grave

Due donne sono state ricoverate in ospedale dopo essere state investite sulle sponde del lago di Garda nella mattinata di sabato.



Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle ore 7, due turiste sarebbero state travolte da un furgoncino in via Gardesana ad Assenza, nel Comune di Brenzone, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.In soccorso delle due è arrivato il personale del 118 con automedica, ambulanza ed elicottero: dopo aver prestato loro le prime cure, una delle ferite è stata condotta alla Pederzoli di Peschiera in codice giallo e l'altra, la più grave, in un altro ospedale fuori provincia in codice rosso.