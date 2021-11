Incidente con lo scooter a Verona: donna ferita grave muore dopo il trasporto al pronto soccorso

Un tragico incidente stradale si è verificato quest'oggi, venerdì 12 novembre, nel Comune di Verona quando erano circa le ore 12.40. Stando alle prime informazioni disponibili, il sinistro ha visto coinvolto uno scooter a bordo del quale si sarebbe trovata una donna sulla cinquantina. Il veicolo, un Gilera Runner, stava percorrendo via Sezano dal lato di Santa Maria in Stelle quando, pare in modo autonomo, sarebbe all'improvviso sbandato e uscito di strada verso destra finendo contro un muro.

All'origine dell'incidente stradale non si esclude vi possa essere stato un malore. La donna, in ogni caso, è stata quanto prima soccorsa dal personale del Suem 118 che è giunto prontamente in zona con un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale per svolgere i rilievi e regolare la viabilità. Durante le operazioni per i rilievi, via Sezano è rimasta chiusa al traffico per poi essere riaperta dopo circa un'ora.

La donna coinvolta nell'incidente è rimasta inizialmente ferita in modo grave ed è stata portata d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Verona Borgo Trento. Nel pomeriggio, tuttavia, la polizia locale ha comunicato che la signora purtroppo non ce l'ha fatta e, nonostante i tentativi di salvarle la vita da parte dei soccoritori, è deceduta successivamente al trasporto presso il pronto soccorso.