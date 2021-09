Donna elitrasportata in ospedale, dopo essere uscita di strada con lo scooter

La trentenne non sarebbe in gravi condizioni dopo l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì a Sommacampagna, in via Custoza. Soccorsa dal personale del 118, è stata condotta al Polo Confortini

Stando a quanto appreso, la trentenne stava percorrendo via Custoza in direzione del capoluogo comunale, quando avrebbe perso il controllo delle scooter finendo in un fosso. Allertati i soccorsi, in suo aiuto è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, che l'ha trasportata all'ospedale di Borgo Trento, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, per eseguire i rilievi del caso e regolare la viabilità.