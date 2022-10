Donna portata d'urgenza in ospedale dopo una caduta con lo scooter

Una donna è stata ricoverata a Borgo Trento in gravi condizioni nella serata di lunedì, dopo un incidente avvenuto nell'area del Quadrante Europa.

La 51enne stava percorrendo via Sommacampagna in scooter intorno alle ore 19, dopo aver concluso il proprio turno di lavoro in una ditta della zona, quando avrebbe perso il controllo del mezzo che l'ha proiettata sull'asfalto, il tutto all'altezza del distributore Eni. A quel punto è stata lanciata la richiesta di soccorso e sul posto è giunto il personale del 118 con ambulanza ed automedica, che le ha fornito le prime cure prima di condurla in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, a causa dei traumi riportato nella caduta.

Al momento non risultano essere coinvolti altri mezzi nell'incidente, la cui dinamica è al vaglio della polizia locale di Verona.