Pedone investito a Verona: muore una donna in Corso Milano

Il personale del Suem 118 riferisce di essere intervenuto quest'oggi, giovedì 23 giugno, a Verona per prestare soccorso ad un pedone investito. L'incidente stradale, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe avenuto intorno alle ore 18 circa in Corso Milano.

Ad essere stata investita, per cause in corso d'accertamento, è stata un donna di 80 anni circa, la quale a seguito del colpo, sfortunatamente, non ce l'ha fatta ed è deceduta sul posto. Non sono infatti bastati, purtroppo, gli sforzi prodigati dai soccorritori che, non appena ricevuta la segnalazione, si sono portati in Corso Milano con un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica.

Presenti sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia locale di Verona che si sono occupati di svolgere i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Sempre quest'oggi, nel Comune di Soave, un'altra donna aveva perso la vita a seguito di uno scontro tra due auto in località Castelletto.