Scontro tra moto, auto e camion: muore una donna, tre i feriti

Una donna deceduta, un uomo in gravi condizioni e altri due feriti lievi nel doppio incidente questo pomeriggio, 5 luglio, tra Dolcè e Peri.

Tre i veicoli coinvolti: una moto, un'auto e un camion. Intorno alle 16.30, stavano viaggiando sulla Strada Statale 12 quando, per cause al vaglio della polizia stradale, la moto è andata a sbattere contro la vettura che procedeva in direzione contraria. Un impatto molto forte, seguito da una seconda collisione meno violenta, quella tra l'auto e il camion.

Lo scontro mortale è stato quello tra la moto e l'auto. A perdere la vita sul colpo è stata una donna che viaggiava come passeggera sul mezzo a due ruote. Il guidatore della moto, invece, è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118. L'uomo, in codice rosso, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento. Chi viaggiava nell'auto e nel camion se l'è cavata con lesioni più lievi. Due sono i feriti che sono stati trasportati con l'ambulanza in codice verde all'ospedale di Negrar.

Sul posto anche un'auto medica del 118 ed i vigili del fuoco per supportare le operazioni di soccorso.