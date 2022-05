Scontro tra più veicoli sulla SP 6: una donna perde la vita e due i feriti

Sono almeno tre le auto coinvolte nell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, 29 maggio, Sulla Strada Provinciale 6 a Verona. Uno dei veicoli coinvolti era guidato da una donna che purtroppo è morta sul colpo. Due invece i feriti che viaggiavano nelle altre vetture coinvolte. E uno dei due feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Lo scontro principale è avvenuto tra due auto, una Fiat Panda e una Peugeot, intorno alle 16.30. La vittima, una veronese, si trovava al volante della Peugeot in direzione Verona e potrebbe essere stata lei, per cause ancora tutte da accertare, ad invadere la corsia di marcia opposta. In quel momento, la Panda guidata da un uomo procedeva verso la Valpantena, si è scontrata frontalmente con la Peugeot ed è andata a finire fuori strada. L'auto guidata dalla donna è andata poi contro un altro veicolo ma questo nuovo impatto è stato molto meno violento rispetto al primo.

Tra ambulanze, auto mediche ed elicottero, sono stati quattro i mezzi di soccorso inviati sul posto dal 118. Purtroppo per la donna, il personale medico ha potuto soltanto accertare il decesso. L'uomo a bordo della Panda è stato, invece, estratto dal veicolo dai vigili del fuoco e caricato sull'elicottero per essere trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. E necessario il ricovero anche per un terzo automobilista ferito, portato in codice giallo sempre a Borgo Trento.