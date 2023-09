Trovato il corpo di una donna vicino all'auto finita in un dirupo: indagano i carabinieri

Drammatico ritrovamento quello avvenuto nella zona di Badia Calavena nella giornata di mercoledì.

In località Sprea è stato infatti ritrovato il cadavere di una donna di 57 anni. Stando a quanto appreso, il corpo sarebbe stato trovato poco lontano dall'auto della deceduta, la quale era finita in un dirupo che costeggia la strada.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, per fare luce sulle cause della morte: l'ipotesi è che la donna sia deceduta in seguito all'incidente stradale, a causa delle ferite riportate.