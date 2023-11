Donna investita da un'auto nella Bassa: elitrasportata d'urgenza in ospedale

Dopo quello avvenuto all'alba e costato la vita ad un giovane, un altro grave incidente stradale ha avuto luogo nella mattinata di mercoledì nella Bassa.

Stando a quanto appreso, erano circa le 11.30 quando una signora anziana sarebbe stata investita in via dell'Artigliere, a Legnago, da un'auto che procedeva in direzione di Casette, condotta da un'altra donna.

Sul posto è accorso il personale del 118 con un'ambulanza infermierizzata e l'elicottero, che ha fornito le prime cure e stabilizzato la vittima, che è stata poi condotta in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Sul dinamica lavora adesso la polizia locale legnaghese.