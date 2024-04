Perde il controllo dell'auto e si ribalta: donna liberata dall'abitacolo grazie all'intervento dei pompieri

Si è svolto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 7 aprile, un intervento dei vigili del fuoco scaligeri, intorno alle ore 15, per un'autovettura che si è ribaltata su un fianco, dopo che la conducente ne aveva perso il controllo in via Brigata Aosta a Verona.

Rimasta bloccata all'interno del mezzo, la donna è stata in seguito estratta dai pompieri che, giunti dal comando veronese con un mezzo e cinque operatori, sono riusciti a raggiungere e liberare la conducente asportando il parabrezza del veicolo, per poi affidarla alle cure dei sanitari presenti sul posto.

Durante le operazioni, che si sono concluse intorno alle ore 16.30, la viabilità è stata sospesa. Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia locale di Verona per svolgere le indagini sulla dinamica del sinistro.