Incidente stradale a Colognola ai Colli: auto si ribalta, ferita una donna

Un pauroso incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 24 agosto, nel Comune di Colognola ai Colli. Stando a quanto riferito dai soccorritori del 118 giunti sul posto, l'episodio si sarebbe verificato in zona San Vittore attorno alle ore 11.45. Coinvolta una donna di 55 anni che avrebbe riportato alcuni traumi da schiacciamento a seguito del ribaltamento del proprio veicolo.

Sul posto i soccorritori sono prontamente giunti con un'ambulanza e l'elicottero, mentre in loro ausilio vi erano anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno svolto i rilievi dell'incidente stradale. La donna, che vive proprio a Colognola, è rimasta ferita ed è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento a Verona. La 55enne è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Stando alle prime informazioni diffuse dai carabinieri, la 55enne avrebbe perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, un Fiat Doblò, e si sarebbe ribaltata, procurandosi lo schiacciamento di un braccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



(Carabiniere sul luogo dell'incidente)

Gallery