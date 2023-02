Donna in bici viene investita da un'auto mentre attraversa l'incrocio sulle strisce

Nella serata di lunedì, una donna è stata investita da un'auto a Verona mentre si trovava in sella alla propria bici.

Come spiegano dalla polizia locale scaligera, l'incidente è avvenuto all'incrocio semaforico tra viale Colonnello Galliano e via San Marco, in passato già teatro di questo tipo di episodi, anche mortali. La 59enne in bicicletta sarebbe stata travolta sull'attraversamento ciclopedonale da una Bmw proveniente da Porta Palio: secondo il Comando di via del Pontiere, alla base del fatto potrebbe esserci un passaggio con il semaforo rosso da parte dell'auto.

Al sinistro avrebbe assistito una pattuglia della polizia locale che si trovava a pochi metri di distanza dalla Bmw, mentre la donna fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi.