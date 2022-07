Sbanda ed esce di strada a Trezzolano, morto a 36 anni l'imprenditore Davide Martino

Una gita in moto con gli amici, la Strada Provinciale 35 che da Verona porta in Lessinia, la Bmw a due ruote che sbanda e finisce contro la parete del colle su cui sale la strada. È morto così Davide Martino, imprenditore 36enne originario di Arpino, in provincia di Frosinone.

Davide Martino lavorava nel Nord Italia, era sposato e aveva una bimba piccola. Ieri, 17 luglio, si era incontrato con i suoi amici veronesi e tutti insieme erano partiti per un giro in motocicletta. Il 36enne di Arpino era in sella alla sua Bmw e stava percorrendo la Strada Provinciale 35 a Verona. Si trovava a Trezzolano quando ha perso il controllo della sua moto dopo una curva, andando a sbattere contro la terra della collina che sale a bordo strada. Uno scontro molto forte, che non gli ha lasciato scampo.

Rapida è stata la chiamata ai soccorsi da parte degli amici che lo seguivano. Gli operatori del 118 hanno raggiunto il luogo dell'incidente con un'ambulanza, un'auto-medica e con l'elicottero, ma non hanno potuto far nulla per rianimare il 36enne, morto sul colpo. Sul posto sono arrivate anche le pattuglie della polizia locale che hanno gestito il traffico sulla Provinciale ed hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Una dinamica che non coinvolgerebbe nessun altro veicolo se non la moto di Davide Martino, uscita di strada per una sbandata. Una sbandata costata la vita all'uomo alla guida.