Incidenti stradali, dati Aci-Istat: nel Veronese i numeri più alti della regione

Nel 2020, sulle strade italiane, si sono registrati 118.298 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.395 decessi e 159.248 feriti. In media, ogni giorno si sono verificati in Italia 324 incidenti con lesioni, con 6,5 morti e 436 feriti. La statistica è stata elaborata da Aci e Istat e mostra una situazione fortemente condizionata dal lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19.

In 17 province su 107, il numero di decessi è aumentato. Viceversa, in provincia di Aosta non vi è stato alcun decesso per incidente stradale e Vibo Valentia, Gorizia e Trieste hanno fatto registrare un forte diminuzioni di morti sulle strade. Sono cinque le regioni che hanno totalizzato un decremento apprezzabile di decessi: Valle d'Aosta, Calabria, Basilicata, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia.



Per quel che riguarda le province, solo 37 in tutta Italia hanno raggiunto l'obiettivo posto dell'Unione Europea di dimezzare i decessi negli incidenti stradali nel decennio 2010-2020. Tra queste non figura la provincia di Verona che, anzi, è quella con il maggior numero di incidenti stradali del Veneto. Nel Veronese, l'anno scorso si sono verificati 2.057 incidenti stradali, di cui 46 mortali. I morti sulle strade veronesi sono stati 46 ed i feriti 2.635.