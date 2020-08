Esce di strada, danneggia ringhiera di San Fermo e abbandona l'auto

Poco dopo le 3 di questa notte, 28 agosto, un automobilista non ancora identificato ha gravemente danneggiato la ringhiera della chiesa di San Fermo, a Verona. Con la sua Ford Fiesta, l'ignoto sarebbe uscito di strada autonomamente, andando a sbattere contro la recinzione. L'auto è stata poi rintracciata in Via del Minatore, dove è stata abbandonata su di uno stallo per disabili davanti alla caserma Rossani.



(La recinzione della chiesa di San Fermo danneggiata)

Il nucleo infortunistica della polizia locale sta cercando di ricostruire l'episodio. Per il momento, c'è il riscontro dello specchietto retrovisore rinvenuto nei giardini di Stradone San Fermo, il quale corrisponderebbe a quello mancante dalla Ford. E intanto l'auto è stata rimossa perchè priva del pass per gli invalidi. Inoltre, le telecamere della zona stanno fornendo utili elementi per capire chi fosse alla guida e per chiarire quanto è accaduto.