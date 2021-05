Contromano in autostrada da Verona Nord ad Affi: era positivo all'alcol test

Nella serata di domenica ha rischiato di provocare una strage imboccando contromano la A22 e i test svolti dalla Polizia Stradale scaligera lo hanno poi trovato positivo all'alcol.

L'uomo dunque si era messo al volante ubriaco, per poi percorrere circa 11 chilomentri, da Verona Nord fin quasi ad Affi, nel senso di marcia sbagliato. La sua corsa si è fermata in seguito ad un incidente con due auto: 7 le persone coinvolte in tutto, nessuna in gravi condizioni. L'unico ad essere trasportato in ospedale per accertamenti è il guidatore dell'auto che viaggiava contromano, il quale poi è stato denunciato.