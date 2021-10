Esce di casa e non torna, 76enne trovato morto nella sua auto contro un albero

I soccorritori del 118 lo hanno trovato steso sui sedili anteriori della sua auto e per estrarlo hanno avuto bisogno dell'aiuto dei vigili del fuoco. Nulla però hanno potuto fare per salvarlo. È deceduto ieri, 4 ottobre, in un incidente stradale un 76enne di Badia Calavena, uscito di strada nella zona della contrada Volpi e andato a sbattere contro un albero.

La vettura con a bordo l'anziano è stata trovata intorno alle 9 del mattino da un automobilista di passaggio sulla stessa strada. Il 76enne era uscito di buon ora e sarebbe dovuto tornare a casa dove la moglie lo stava aspettando. Ignote le cause della fuoriscita autonoma dell'auto, ma si sospetta che l'uomo abbia avuto un malore al volante.