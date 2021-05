Auto ribaltata in un frontale a Cologna Veneta, un decesso sul posto e un ferito

La vettura ha urtato in modo violento contro un carro attrezzi in Via Boara. L'elicottero del 118 ha trasporto il ferito in ospedale e le sue condizioni sembrano gravi

Questo pomeriggio, 4 maggio, due incidenti mortali si sono succeduti in poco più di due ore, in provincia di Verona. Dopo lo scontro fra un'auto e una moto, avvenuto a Isola della Scala, in cui è morto un motociclista di 29 anni, un nuovo decesso si è verificato sulle strade veronesi, intorno alle 18.15. In Via Boara, a Cologna Veneta, un'auto ha urtato frontalmente in modo violento contro un carro attrezzi. L'impatto ha provocato il ribaltamento della vettura. I carabinieri hanno riferito che uno dei due conducenti è deceduto sul colpo mentre l'altro è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento in gravi condizioni.

Ai soccorsi hanno partecipato gli operatori del 118 con un'ambulanza medicalizzata e con l'elicottero. E proprio con l'elicottero, il ferito è stato trasportato in ospedale. A dare supporto e a ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti, oltre ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago, anche i vigili del fuoco.