Incidente in A4: code e rallentamenti in autostrada e anche in tangenziale

Code e rallentamenti sono stati segnalati in autostrada e tangenziale in seguito ad un incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì.

Il sito della Brescia-Padova indica che il tamponamento si è verificato in A4, all'altezza di Caldiero, coinvolgendo la prima corsia e quella di emergenza, con code che avrebbero toccato i 6 chilometri. Disagi anche per coloro che stavano viaggiando in tangenziale in direzione Est, i quali hanno trovato il traffico bloccato all'altezza di San Martino Buon Albergo.