Code chilometriche in A22 per un incidente tra Verona ed Affi

Un incidente stradale, avvenuto quest'oggi, mercoledì 17 agosto, verso mezzogiorno, è stato segnalato lungo l'autostrada A22. In base alle prime informazioni disponibili vi sarebbe anche una persona rimasta ferita in modo grave e portata d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento.

Sul posto si sono diretti un'ambulanza infermierizzata del Suem 118 e l'elicottero, oltre agli agenti della polizia stradale. A causa dell'incidente, avvenuto tra i caselli di Verona Nord ed Affi in direzione Brennero, si sono venute a formare code lunghe fino a 8 chilometri. Intorno alle ore 12.30 di oggi, a causa dell'incidente, A22 ha inoltre comunicato la chiusura dello svincolo in entrata della stazione autostradale di Verona Nord, carreggiata nord.