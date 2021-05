Cisterna di GPL in bilico fuoristrada: travasati 40 mila litri di gas liquido dai pompieri

"Tradito" dal navigatore, avrebbe imboccato una strada sbagliata che lo ha condotto davanti ad un sottopasso troppo basso per l'autoarticolato che guidava. L'autista avrebbe quindi provato a tornare indietro, finendo però in parte fuoristrada, restando bloccato.

È stata una giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco, costretti ad intervenire tra via Belfiore Gallo e via Pescherie a Legnago, dalle 16 di martedì, dove era rimasta in bilico la cisterna che trasportava GPL. Sul posto si sono quindi diretti i pompieri della stazione e locale e successivamente da Mestre con il nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), i quali hanno fatto arrivare un’altra cisterna per travasare i 40 mila litri di gas liquido: fortunatamente il mezzo non si è ribaltato nel vicino fossato. In un secondo momento il mezzo pesante è stato messo in sicurezza ed è stato recuperato nel corso della notte, mentre la Polizia locale si è occupata di chiudere la strada e regolare la viabilità.