Dopo l'incidente, aggredisce e sputa in faccia all'agente: ciclista 58enne in manette

Ancora una volta una aggressione prima verbale e poi fisica, con tanto di sputi contro gli agenti della polizia locale di Verona, chiamati venerdì pomeriggio in via San Marco a rilevare un incidente rea un'auto e una bicicleta.

Dal Comando di via del Pontiere spiegano che sarebbe stato proprio il ciclista, un 58enne veronese, a dare fin da subito problemi agli operatori, i quali si sarebbero trovati di fronte una persona riluttante alle varie richieste, che si sarebbe rifiutata di sottoporsi alla prova etilometrica e che avrebbe iniziato a spingere gli agenti: poi, ad un certo punto, l'uomo avrebbe sputato sul viso dell'ufficiale, opponendo poi resistenza con forza.

Tratto in arresto e portato al Comando, sabato mattina si è presentato all'udienza per direttissima come disposto dal pubblico ministero di turno: arresto convalidato dal giudice e condanna a quattro mesi di reclusione.

La polizia locale avrebbe inoltre accertato che, al momento dell'incidente, l'uomo stava trasportando un monopattino elettrico, che avrebbe provocato l'urto contro l'auto. Il mezzo di micromobilità elettrica sarebbe stato recuperato da alcuni conoscenti dell'individuo, secondo le forze dell'ordine, che si sarebbero dileguati prima dell'arrivo degli agenti, i quali hanno dato il via ad alcuni accertamenti nella zona.