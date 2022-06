Investito da un'auto, ciclista con gravi ferite trasportato in ospedale

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento il ciclista che è stato investito da un'auto oggi, 3 giugno, a Sant'Ambrogio di Valpolicella. A portarlo in ospedale è stato il personale sanitario del 118, allertato intorno alle 16.25 di questo pomeriggio. Sul luogo dell'incidente, in Via Manzoni, i soccorritori sono giunti con un'ambulanza e con l'elicottero ed hanno caricato il ferito sul mezzo aereo per trasportarlo in codice rosso a Borgo Trento.

La possibile causa dell'incidente è una mancata precedenza all'incrocio. E le responsabilità saranno accertate dai carabinieri che hanno svolto i rilievi.