Ancora un dramma sulle strade: investito, un ciclista perde la vita

Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì nel Comune di Rivoli Veronese.

Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle 11.30 un ciclista sarebbe stato investito da un veicolo mentre percorreva il tratto di Sp 11 denominato via Sabbioni, tra Porton e Zuane di Sopra, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto.

In soccorso del ferito si è precipitato in zona il personale del 118 con ambulanza ed automedica, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano: troppo gravi le conseguenze dell'episodio e la vittima è deceduta sul posto.