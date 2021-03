Una persona è stata condotta d'urgenza in ospedale, dopo un incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì.



Stando alle prime informazioni giunte, un ciclista sarebbe stato investito da un veicolo in via Enrico Fermi, a Buttapietra, intorno alle ore 12. In soccorso del ferito sono arrivati gli uomini del 118 con automedica e ambulanza che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in codice rosso al Polo Confortini.Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.