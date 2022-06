Ciclista investita a Bussolengo, portata in ospedale in gravi condizioni

Questo pomeriggio, 6 giugno, una donna è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 16 a Bussolengo.

La donna si trovava in sella ad una bicicletta ed è stata investita da un'auto in Via Piemonte, nella frazione di San Vito al Mantico. La ciclista è stata soccorsa dal personale medico accorso con un'ambulanza e con un'auto medica.