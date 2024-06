Caduta autonoma, ciclista in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento

Un ciclista è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

In base ad una prima ricostruzione, pare che l'uomo sia caduto autonomamente intorno alle 15 di questo pomeriggio, 29 giugno, in Via Martini a Vestenanova. I soccorritori sono arrivati con un'auto medica, un'ambulanza e con l'elicottero che ha poi trasportato il ferito all'ospedale di Verona.