Esce di strada e finisce in un vajo sulla SP 35, ciclista recuperato dai pompieri

Era uscito con gli amici per una pedalata in compagnia, ma la sua scampagnata è terminata con una brutta caduta ed un trasferimento all'ospedale di Borgo Trento. Per fortuna non sono serie le ferite riportate oggi, 31 luglio, dal ciclista 60enne caduto lungo la Strada Provinciale 35 a Verona.

Intorno alle 12.30, l'uomo è uscito di strada, cadendo in un vajo da cui non riusciva a risalire autonomamente. Gli altri ciclisti che erano con lui hanno dunque chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e un'ambulanza del 118. Sono stati i pompieri a recuperare il ciclista, affidato poi al personale sanitario che per sicurezza ha trasportato il ferito in ospedale. Le sue condizioni non sono comunque apparse gravi.