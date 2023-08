Morto dopo l'incidente: Chris "poteva essere salvato se fosse stato soccorso"

«Scoprire che il 14 enne investito ieri sera (lunedì, ndr) nel Veronese si sarebbe potuto salvare se solo l’automobilista responsabile si fosse fermato a prestare soccorso provoca rabbia, oltre che profondo dolore. Il pirata della strada, l’operaio di 39 anni responsabile, ha compiuto un atto criminale». Sono le parole della Senatrice di Azione-Italia Viva, Daniela Sbrollini, sul drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di lunedì a Negrar, costato la vita a Chris Obeng Abom, 13enne residente nella zona, spirato la mattina.

Come il presidente del Veneto, Luca Zaia, anche la Senatrice condanna il comportamento dell'automobilista, che si sarebbe allontanato dal luogo dell'incidente senza andare in aiuto del pedone investito: il 39enne ora dovrà rispondere di omicidio stradale, fuga in caso di incidente ed omissione di soccorso. «Abbandonare un ragazzino esanime sul ciglio della strada - prosegue Sbrollini - è qualcosa di inimmaginabile, che ci lascia senza parole. In questi casi è difficile anche parlare di regole e di cura delle strade. Non resta che esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia, agli amici, a tutta le comunità di San Vito di Negrar».

Come riportato anche dai colleghi di Today.it infatti, Chris "poteva essere salvato se fosse stato soccorso" subito dopo l'incidente. Lo affermano i medici della terapia intensiva e d'emergenza dell'Azienda Ospedaliera universitaria di Verona, che hanno prestato le cure al giovane.

Secondo i sanitari le lesioni riportate dal giovane non sarebbero da sole "compatibili con il decesso", causato invece da "arresto cardiaco per ipossia da schiacciamento". In sostanza, prima di essere notato da un passante, il 13enne è rimasto a terra per un periodo di tempo che potrebbe essere risultato fatale.