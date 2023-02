Falcia pedone e urta anche un'auto della polizia locale, fermato 37enne

Un pedone investito, due giovani con ferite non gravi e diverse auto danneggiate, tra cui una vettura della polizia locale. Questa è la scia che ieri sera, 25 febbraio, si è lasciato alle spalle un automobilista di 37 anni a Cerea. L'uomo, quasi sicuramente, non era in condizioni di guidare ma si è comunque messo alla guida della macchina che ieri ha rovinato solo in parte la festa di carnevale. Solo in parte perché la presenza delle transenne e delle forze dell'ordine ha impedito al 37enne di raggiungere l'area della sfilata carnevalesca.

Il peggio, quindi, è stato evitato. Ma questo non riduce la gravità dei fatti compiuti dal 37enne intorno alle 20.30 di ieri sera. Il più grave è l'investimento di un pedone di 26 anni in Via Vittorio Veneto. Il giovane a piedi è stato falciato in pieno ed è poi volato per qualche metro sulla strada. L'automobilista ha poi ferito altri due ragazzi urtando la loro auto e continuando a guidare in modo irregolare è andato a sbattere contro altre vetture, compresa la macchina degli agenti della polizia locale che poi lo hanno fermato.

Subito sul posto si sono precipitati gli operatori del 118 con ambulanze e auto mediche. E insieme a loro sono dovuti intervenire anche carabinieri e vigili del fuoco. Il pedone di 26 anni ha riportato traumi molto gravi ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. I due ragazzi nell'auto urtata sono stati estratti dai pompieri e poi affidati ai soccorritori che li hanno accompagnati in codice giallo all'ospedale Mater Salutis di Legnago. Ospedale dove è stato accompagnato anche l'automobilista 37enne per accertamenti.