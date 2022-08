Travolto in bici da un furgone: da chiarire le cause dell'incidente mortale

Non è ancora stata chiarita del tutto la dinamica del drammatico incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì a Rivoli Veronese, costato la vita a Rino Mazzurana, 71enne orginario di Brentonico, Comune situato nella provincia di Trento.

Mazzurana stava verosimilmente percorrendo via Sabbioni in direzione di Affi poco dopo le ore 11, mentre si trovava in compagnia di un amico, quando è stato travolto da un furgone condotto da un uomo residente nella zona. Scattato immediatamente l'allarme, in soccorso del 71enne è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, ma tutti i tentativi di salvargli la vita si sono rivelati vani.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cavaion e del nucleo radiomobile di Caprino, che si sono occupati dei rilievi del caso. L'autista del mezzo, portato all'ospedale di Peschiera in stato di shock, è risultato negativo all'alcol test. Rimane da chiarire se lo scontro sia frutto di una distrazione o di qualche manovra inaspettata compiuta da uno dei due soggetti coinvolti.

Rino Mazzurana, riferiscono i colleghi di TrentoToday, era noto sull’altipiano di Brentonico e più in generale nella zona come trombettista e docente di musica. Aveva insegnato alla scuola musicale Riccardo Zandonai di Rovereto e frequentato il conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda.

I funerali saranno celebrati nella chiesa arcipretale di Brentonico venerdì 19 agosto, alle 15.30.